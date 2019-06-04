ساحات وشواطئ جنوب سيناء تفتح أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوي استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه تم انهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين في الحدائق والمنتزهات و الشواطئ العامة بجميع مدن المحافظة.

وأعلن أن جميع الشواطئ العامة والبالغ عددها 15 شاطئ والحدائق والميادين ستفتح مجانا للمواطنين علي مدار أيام عيد الفطر.

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء أنه تم تجهيز واعداد ساحات العلم "1 " و "2" والكونيش والشواطئ العامه حيث تم تزويدها بالشماسي وكافة الخدمات لاستقبال المواطنين.

وأوضح أن تم شن عدد من حملات لنظافة شارع الكونيش ورش جميع الحدائق مثل حديقة الأندلس والفيروز وحديقة الزهور للتأكد من خلوها من الحشرات وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة كما تم التنسيق مع مسئولي ملاهي "سينا بارك " للتأكد من توافر كافة اشتراطات الصحة والأمان للمواطنين تجنبا لوقوع أي مخاطر وحرصا على سلامة الأطفال.

وقال رئيس مدينة الطور أنه تم متابعة منطقة حمام موسي والذي تشهد اقبال كثيف من المواطنين خلال الأعياد والعطلات الرسمية للتأكد من نظافة جميع الحمامات بها والتشدي علي تغير مياه الحمامات مرتين يوميا خلال فترة العيد نظرا لاقبال المواطنين عليه.

ومن جانبه أكد اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ أنه تقرر فتح حديقة 30 يوليو وجميع الميادين العامة مثل ميدان مسجد الصحابة بالسوق التجاري وميدا أفريقيا والسلام بالمجان.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم تزويد جميع الميادين بالمقاعد وتنجيل مساحات كبيرة منها لاضفاء الشكل الجمالي لها.

وفي مدينة رأس سدر أكد المحاسب علي حماده رئيس المدينة أنه تم تجهيز حدائق " الفردوس وبها ألعاب للأطفال وحديقة الجيش وحديقة الأمل " كما تم تزويد شاطئ الأمل واللؤلؤة و الشاطئ العام بكافة الوسائل مع توفير عدد 3 منقذين بكل شاطئ لاستقبال المواطنين وزائري المدينة خلال اجازة عيد الفطر موضحا أن جميع الشواطئ والحدائق العامة يتم الدخول اليها بالمجان ولكن المواطنين يدفعون فقط مقابل الخدمات التي يطلبونها.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة تشهد توافد ألاف السائحين المصريين خلال الأعياد لكونها أقرب مدن المحافظة من محافظات مصر المختلفة لذلك تعتمد المدينة علي سياحة اليوم الواحد.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس إن الشاطئ العام مجهز بعدد من الشماسي والكراسي لاستقبال المواطنين مع توفير كافة الخدمات به وفتحه أمام المواطنين مجانا تنفيذا لتعليمات المحافظ.

ومن جانبه قال اللواء طارق الباز رئيس مدينة دهب إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باسنقبال العيد و جميع المنتزهات والشواطئ العامة ستفتح مجانا أمام المواطنين خلال فترة عيد الفطر بناء على تعليمات اللواء خالد فودة