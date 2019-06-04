الزعيم الانفصالي الكتالوني بوجديمون يعرب عن رغبته في الوصول إلى البرلمان الأوروبي

أعرب الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوجديمون، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا عن رغبته في الوصول إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

وقال بوجديمون في هامبورج، مساء اليوم الاثنين، خلال إحدى الفعاليات السياسية "سنمضي قدما في طريقنا للحصول على حقوقنا وسوف ننتصر".

وفاز بوجديمون بمقعد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج خلال الانتخابات الأوروبية التي أجريت الشهر الماضي، إلا أنه قال إنه تم منعه هو ونائب آخر من الوصول إلى البرلمان.

وأعرب عن ثقته في حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان في أوائل يوليو المقبل، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن خطته للتحرك في المستقبل.

وكان بوجديمون المرشح الرئيسي لتحالف (متحدون من أجل كتالونيا/أحرار من أجل أوروبا) الذي حصل على 64ر4 بالمئة من الأصوات في إسبانيا وفاز بمعقدين في البرلمان الأوروبي.

وأكد السياسي المنفي أن أوروبا يجب أن تحترم الناخبين وقراراتهم، مضيفا "الديمقراطية الأوروبية وضعت تحت الاختبار لتحديد ما إذا كانت إرادة المواطنين هي التي تحكم".