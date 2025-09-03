سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه نادي زد مساء اليوم الأربعاء، الشكر إلى عادل مصطفى، المدرب العام للفريق، خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن اقتراب عادل مصطفى من الانتقال للجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة عماد النحاس، وتواجد وليد صلاح الدين مديرا للكرة.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي زد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا عادل مصطفى، نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة".

الأهلي كان قد أعلن رحيل خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأحمر السابق، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعة والثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.