ألقى رئيس نادي الزمالك باللوم على المدير الفني السابق للفريق، كريستيان جروس، بعد التعادل مع حرس الحدود 1-1، مساء الاثنين في بطولة الدوري.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة المحور "جروس الذي يحصل على 50 مليون جنيه تعادل مع الإنتاج الحربي، وخالد جلال الذي يتقاضى 300 ألف جنيه تعادل مع الحدود".

وأضاف "إذا استمر جروس ولعب مباراة حرس الحدود، لكنا دفعنا 50 مليون جنيه. من أين أجلب تلك الأموال؟ إنه مدرب فاشل وكان لابد أن يرحل".

وأشار "رأسية أوباما في مرمى بترو أتليتكو جلبت الكونفدرالية للزمالك، ورأسية خالد بوطيب في مرمى حرس الحدود ستجلب الدوري لنا، أثق تماما في ذلك".

وواصل رئيس القلعة البيضاء "مهما كانت نتيجة لقاء الحرس، مصيرنا في أيدينا ولابد أن ننتصر في المباريات المقبلة، كنت سأشعر بالضيق في حالة خسارتنا أمام الحدود، لأن وقتها مصيرنا سيكون في يد المقاولون العرب، ولكننا لم نخسر ومن هنا فمصيرنا في أيدينا".