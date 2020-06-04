مصطفى بكري: البرلمان يناقش قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ «قريبا جدا»

أعلن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، عن مناقشة البرلمان لقانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ «قريبًا جدًا»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «بكري» في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «الاتجاه الذي يتمناه الكثيرون ٥٠٪ فردي، و٥٠٪ قائمة مغلقة، والشيوخ قائمة بنسبة الثلثين والثلث تعيين، وانتخابات مجلس النواب تسبق الشيوخ والترشيح يبدأ في أكتوبر القادم، أتمنى ذلك».

يشار إلى أن أهمية قانون مجلس النواب تكمن في دوره في ترتيب أجندة نقاشات المجلس، وتوسيع المشاركة لفئات مجتمعية وسياسية مؤثرة في مجلس النواب المقبل، من خلال رسم خريطة القوى الحزبية والشبابية التي تشارك وفقا لنظام سيتم الاتفاق عليه بين نسب الفردي والقائمة.