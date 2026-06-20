فينيسيوس يحصد جائزة رجل مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم

حصد فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل جائزة رجل المباراة، عقب تألقه خلال مواجهة هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ولعب فينيسيوس دورًا بارزًا في فوز منتخب البرازيل على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لينكولين فيلد" ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وساهم فينيسيوس جونيور في الهدف الأول لمنتخب البرازيل بالدقيقة 22، بعدما قدم مجهودًا فرديًا مميزًا وراوغ دفاع هايتي قبل أن ينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تصدى لها الحارس، لتصل إلى ماتيوس كونيا الذي تابعها داخل الشباك.

كما صنع فينيسيوس الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 35، بعدما مرر كرة رائعة وضعت ماتيوس كونيا في مواجهة المرمى، ليسجل منها الهدف الثاني.

واختتم فينيسيوس تألقه بتسجيل الهدف الثالث للبرازيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة من لوكاس باكيتا خلف دفاع هايتي، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وساهم الأداء المميز لفينيسيوس في قيادة منتخب البرازيل لتحقيق فوزه الأول في البطولة واعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.