قال الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المسح الطبي الذي أجري في حملة 100 مليون صحة هو أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن المسح تضمن 60مليون مواطن على مستوى الجمهورية، موضحًا أن يجب تسجيل هذا المسح ضمن موسوعة جينيس.

وتابع: "طلبت من وزيرة الصحة أن يتم تسجيل هذا المسح في الموسوعة العالمية، لكن الوزيرة ردت بأن المهم ليس تسجيل الحملة لكنه في الوصول للمرضى ومعالجتهم".

وأشار إلى أن الحملة نجحت في علاج كافة مرضى فيروس سي، بنسبة شفاء وصلت إلى 98.5% من بين من حصلوا على بروتوكول العلاج، واصفًا هذه النسبة بأنها "عالمية محترمة".

وأوضح جزر، أن متوسط التكلفة بلغت 130 دولارًا للحالة الواحدة، مذكرًا بأن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة على علاج مضاعفات فيروس سي، دون أن تتم معالجة المرض، وهو ما عالجته حملة 100 مليون صحة.

وأشار إلى أن عددًا من المرضى قضوا سنوات بين المستشفيات لعلاج مضاعفات فيروس سي، بتكلفة على الفرد الواحد وصل إلى 100 ألف دولار، وهو رقم وصفه بـ"المهول جدًا"، كونه يُنفق على المريض خلال 20 عامًا لعلاج المضاعفات فقط.

