عدد المهاجرين الوافدين إلى بريطانيا بالقوارب يقارب 10 آلاف في 2022

أظهرت بيانات حكومية في بريطانيا أن نحو 10 آلاف مهاجر وصلوا إلى البلاد حتى الآن خلال العام الجاري عن طريق القنال الانجليزي على متن قوارب صغيرة.

وصل إجمالي 9988 شخصا إلى المملكة المتحدة بعد الإبحار في مسارات بحرية مزدحمة من فرنسا منذ مطلع 2022، وفقا لتحليل بيانات الحكومة الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاءت هذه البيانات بعدما أكدت وزارة الدفاع أن 40 شخصا وصلوا إلى شاطئ البلاد أمس الجمعة في قارب واحد.

وعبر القنال الانجليزي إجمالي 28526 شخصا في 2021 مقارنة بـ 8466 شخصا في 2020 و 1843 شخصا في 2019 و 299 شخصا في 2018، وفقا للبيانات الرسمية.