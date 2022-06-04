الجيش الأوكراني: روسيا ترسل قوات احتياط جديدة إلى سيفيرودونتسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير عسكري أوكراني، أن روسيا تواصل حصارها لمدينة سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا بقوات احتياط جديدة.

وأضاف التقرير أن "العدو يشن هجمات على مدينة سيفيرودونتسك بدعم مدفعي، وعزز قواته بالاحتياطي المتنقل من الفيلق العسكري الثاني ويستمر القتال بالمدينة".

وأوضح التقرير أن قوات روسية هاجمت ضاحية بالمدينة ومنطقة باخموت إلى الجنوب من سيفيرودونتسك.

والمنطقة المحيطة بسيفيرودونتسك مكتظة بالسكان، حيث يعيش 380 ألف شخص هناك قبل بدء الحرب.

وهي آخر منطقة في لوهانسك مازالت تخضع لسيطرة أوكرانيا.

وبينما اقتحمت قوات روسية المدينة الأسبوع الماضي، لم تتمكن من احتلالها بشكل كامل.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أنه تم صد محاولات روسية لاقتحام قريتين بالقرب من سلوفيانسك- وهي مدينة تبعد حوالي 60 كيلومترا- الليلة الماضية.