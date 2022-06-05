 العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

د ب أ
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 11:35 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 11:40 م

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الملك عبد الله خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ماكرون اليوم السبت، الحرص على توطيد العلاقات بين الأردن وفرنسا، في المجالات كافة.

وتناول الاتصال سبل توسيع التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ أكد العاهل الأردني ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام.

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