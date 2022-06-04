السعودية: وصول أول رحلة حج من إندونيسيا لمطار المدينة المنورة

استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة صباح اليوم السبت، أول رحلة حج من إندونيسيا لهذا العام، وتحمل على متنها 400 من حجاج بيت الله الحرام، وسط احتفاء من جميع الجهات المنظمة والمستقبلة والمساعدة في إنجاح موسم حج هذا العام.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، في تصريحات خاصة لقناة (الإخبارية السعودية)، "اليوم، استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من إندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند"، مؤكدا أن عملية الاستقبال الرسمية لهؤلاء الحجاج القادمين من جاكرتا تجري عبر سلسلة من توزيع الهدايا وتوزيع الورود.

وأضاف "نحن نسعد اليوم باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن وزارة الحج استعدت مبكرا لموسم الحج هذا العام وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات مع الدول وتهيئة وتجهيز وتأهيل المنظمين لخدمات الحجاج وتطوير الأنظمة الإلكترونية.