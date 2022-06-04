حسام موافي: الحمى الروماتيزمية تصيب الأطفال من 5 إلى 15 سنة

حدّد الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في طب قصر العيني، طرق الإصابة بمرض الحمى الروماتيزمية وكيفية تشخيصها.

وقال خلال برنامجه "ربي زدني علما" على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، إنّ المرض له علاقة بالميكروب السبحي، ويصيب الفئة العمرية من 5 إلى 15 سنة، ومن النادر أن يصيب الكبار.

وأضاف أن هناك خمسة أعراض للمرض، ظهور اثنين منها يؤكد إصابة الطفل بالحمى الروماتيزمية، موضحا أن هذه الأعراض تتمثل في التهاب المفاصل، والتهاب القلب، ووجود حبيبات تحت الجلد، وبقع حمراء في الجلد، وإصابة المخ (حركات لا إرادية).

وأكّد أن المعامل لا تشخص الحمى الروماتيزمية، بل تكون بالتشخيص الإكلينيكي في العيادة، مشيرًا إلى أنّ ليس كل التهاب مفاصل يعني الإصابة بالحمى الروماتيزمية، وربما تكون هناك أمراض أخرى قد تسببه.

ونوه بأنّ التهاب المفاصل في حالة الحمى الروماتيزمية يختفي تمامًا بعد الشفاء من المرض.