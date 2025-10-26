بوتين يعلن انتهاء اختبار صاروخ يعمل بالدفع النووي: لا مثيل له في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ «بوريفيستنيك» الذي يعمل بمحرك نووي، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: «هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة».

وأضاف: «إن حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل».

وأشار إلى اكتمال الاختبارات الحاسمة لصاروخ كروز الذي يعمل بمحرك نووي من طراز «بوريفيستنيك»، موضحًا أن تلك الصواريخ المجنحة - التي تعمل بالطاقة النووية - هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.

وأكمل: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن».

وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وجرى تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية، كما تمت إدارة عمليات الإطلاق التجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي.



