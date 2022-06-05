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برنامج جديد لنبيلة عبيد على إذاعة القاهرة الكبرى

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
إسراء زكريا
نشر في: السبت 4 يونيو 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 11:33 م

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد استعدادها لتقديم برنامج إذاعي خلال الفترة المقبلة، تتحدث فيه عن ذكريات أعمالها الفنية.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا.. لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد).. أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها".

وتابعت: "وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم.. كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا بس دلوقتي لازم أقولكم أن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى.. هبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة وكمان لينك لمتابعة الحلقات على راديو جاردن بالإنترنت".

كانت آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان 2020، ويشارك في بطولته: نادية الجندي، وسميحة أيوب، وأميرة هاني، وهنادي مهنا، وهو من إخراج وائل إحسان.

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