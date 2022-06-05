حاكم منطقة بريانسك الروسية: إصابة شخص جراء قصف أوكراني

تعرضت قرية روسية على الحدود مع أوكرانيا للقصف مرة أخرى من الأراضى الأوكرانية ، وفقا لحاكم منطقة بريانسك.

وأصيب رجل بجروح في القصف على قرية سلوشيفسك، واشتعلت النيران في مبنيين سكنيين، حسبما أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر بوجوماس، على قناته الإخبارية على تليجرام اليوم السبت.

واتهم الحاكم القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق النار على القرية. وأضاف أنه كان لا بد من نقل الشخص المصاب إلى المستشفى. وتم إخماد الحرائق.

وتقع القرية، التي يبلغ عدد سكانها 150 نسمة، على بعد حوالي كيلومتر واحد من الحدود مع أوكرانيا.

وفي 24 شباط/فبراير، شنت روسيا حربا على أوكرانيا المجاورة واشتكت مرارا منذ ذلك الحين من هجمات على أراضيها.

وإلى جانب بريانسك، تتهم مناطق روسية أخرى ، بما في ذلك كورسك وبيلجورود، الجانب الأوكراني مرارا بالقصف. ولا تعلق الحكومة في كييف عادة على هذه الاتهامات.

وكانت روسيا قد هددت باستهداف مراكز القيادة في العاصمة الأوكرانية بالصواريخ إذا لم يتوقف القصف.