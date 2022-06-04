سانا: مقتل وإصابة عدد من مسلحي قسد بريف دير الزور

أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بمقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) وإصابة ثلاثة آخرين بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) عن مصادر محلية قولها إن "مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، داهمت بأكثر من 50 سيارة وآلية عسكرية محملة بالمسلحين بلدة أبو حمام بريف دير الزور مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأطلقت النار عشوائياً على منازل الأهالي الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين من الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين وإحراق سيارتي دفع رباعي للميليشيا".

وأشارت المصادر إلى أن "ميليشيا قسد أقدمت على تفجير عدد من منازل المدنيين في حي الموح داخل بلدة أبو حمام ضمن منطقة الشعيطات وفرضت حصاراً بعشرات الآليات والعربات العسكرية على حيي الموح والعاليات مع إقامة عدد من الحواجز المسلحة عند مداخل ومخارج البلدة".