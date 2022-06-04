إعدام 456 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

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تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشية على المحلات التجارية بالأسواق بقرى ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 456.5 كيلو جرام أغذية متنوعة متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار بلبل إلى تحريز المضبوطات والتحفظ عليها وإعدام 244 كجم 27 لتر عصائر فاسدة، وتحرير 277 محضرا، وتفتيش عدة محلات تجارية وتم ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخلها.