 تموين مطروح: ضبط 1466 عبوة عسل ومواد غذائية فاسدة ومنع تهريب 1400 لتر سولار - بوابة الشروق
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تموين مطروح: ضبط 1466 عبوة عسل ومواد غذائية فاسدة ومنع تهريب 1400 لتر سولار

أحمد سباق
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 5:45 م

أكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن 1322 عبوة و144 عبوة عسل مجهولة المصدر، ومنع تهريب كمية من السولار قدرها 1400 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، خلال حملة تفتيشية على الأسواق.

وكشفت "مساعد"، عن تحرير 44 مخالفة عبارة عن عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وتجميع سولار لبيعه بالسوق السوداء، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في مجال الأغذية، وبيع خبز مدعم بأزيد من السعر المقرر، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن،
وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأشارت إلى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين؛ تمهيدا للعرض على النيابة.


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