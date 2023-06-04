الصحة الفلسطينية: مخاطر تتهدد 1200 مريض كلى في غزة لنقص مستلزمات علاجهم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن 1200 مريض بالفشل الكلوي في القطاع مهددون بمضاعفات صحية خطيرة بسبب نقص مستلزمات علاجهم.

وذكرت الوزارة ، في بيان جرى تلاوته خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن العدد المذكور من المرضى يتهددهم خطر الحرمان من تلقي جلسات الغسيل ما يعني تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة جراء نقص المستهلكات الطبية في أقسام الغسيل الكلوي.

وأفادت الوزارة بأن 43% من قائمة الأدوية الأساسية لمرضى الفشل الكلوي رصيدها صفر، و25% من المهمات الطبية رصيدها صفر.

وحذرت من أن أرصدة المهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم خدمات غسيل الكلى في ستة مراكز بمحافظات قطاع غزة ستنفد خلال بضعة أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن مراكز غسيل الكلى تُجري 14 ألف جلسة غسيل كلوي شهريا، موضحةً أن هذه المراكز باتت مهددة بالتوقف عن الخدمة.

وذكرت أن هذه الأرقام الكبيرة تعبر عن مدى ضرورة توفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية لمرضى الفشل الكلوي بشكل فوري.

وبحسب الوزارة، فإن عددا كبيرا من مرضى الفشل الكلوي بحاجة إلى إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية عبر أجهزة التصوير المتحركة، والتي لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجزها لأكثر من 18 شهراً.

ولفتت الوزارة إلى أن المرضى الذين أجروا عمليات زراعة كلى هم بحاجة ماسة إلى تعزيز الأدوية التي تساعدهم على الحفاظ على عملية الزراعة، وتجنبهم المضاعفات التي قد تعيدهم إلى أجهزة غسيل الكلى.

وأفادت بأن قسم غسيل الكلى للأطفال في مستشفى الرنتيسي وهو الوحيد في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى توفير الأنابيب والمستهلكات الطبية الخاصة للأطفال المرضى البالغ عددهم 35 طفلاً.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية الجهات الدولية باتخاذ خطوات فورية عاجلة لإنقاذ مرضى الكلى وتوفير احتياجاتهم العلاجية ورفع القيود الإسرائيلية عن إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.