محافظ الشرقية يتفقد معسكر إيواء عاجل لمواجهة الكوارث في ستاد الزقازيق الرياضي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، معسكر الإيواء العاجل في ستاد الزقازيق الرياضي لمواجهة الكوارث والأزمات، وذلك كتجربة حقيقية على أرض الواقع، والذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، بمشاركة الجهات المعنية لإدارة الأزمة من مديريات: الأمن – التضامن الاجتماعي – الشباب و الرياضة – الصحة – التموين – الكهرباء – النقل والطرق – الري – الإسعاف – التربية والتعليم – البيئة – الأوقاف – الكنيسة.

يأتي ذلك تنفيذًا لفعاليات التدريب العملي المشترك صقر 117 لمجابهة الأزمات والكوارث وللتعرف على آليات التعامل بالمعسكر في حالة تعرض المحافظة لأزمة طارئة أو كارثة طبيعية تسفر عن وقوع خسائر في: الأرواح – المنشآت – المرافق والمباني – الطرق.

واستمع محافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي من عبدالحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية عن مكونات معسكر الإيواء، الذي يتكون من 71 خيمة بقوة 100 سرير، مزودة بكل التجهيزات، مقسمة إلى 50 خيمة للمعيشة و21 خيمة إدارية لتستوعب 200 فرد، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والمطافيء والمياه والمولدات الكهربائية والصيدلية والعيادة المتنقلة وسيارة التطعيمات وخيمة عزل، والمطبخ مزود بالخبز واللحوم والدجاج المطهوة والمعدة لتجهيز الوجبات وتقديمها للمنكوبين؛ وذلك لتقديم كل أوجه المعيشة والرعاية الممكنة في مثل تلك الكوارث والأزمات التي تتسبب في تشريد و إخلاء السكان من منازلهم، فيما يضم المعسكر وجود ممثلين من الأزهر والأوقاف والكنيسة لرفع الروح المعنوية للمنكوبين وبث روح الأمن والطمأنينة بداخلهم وإزالة أثار الخوف والذعر بينهم وتخفيف آلامهم مما وقع عليهم نتيجة الحادث أو الكارثة.