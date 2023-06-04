معهد بحثي: الصين تعد الممول الأكبر للتنمية في جنوب شرق آسيا

خلص معهد لووي البحثي، إلى أن الصين تعد الممول الأكبر للتنمية في جنوب شرق آسيا، ولكنها تواجه منافسة متزايدة على النفوذ قي المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خريطة مساعدات جنوب شرق آسيا، التي أصدرها المعهد الإسترالي، اليوم الأحد، أظهرت أن المنطقة حصلت على 28 مليار دولار في العام كتمويل رسمي للتنمية في الفترة ما بين 2015 و2021، ويأتي 5.5 مليار دولار سنويا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، استمرت المساعدات المالية من بكين تتقلص خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تعزيز دول إقليمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية لتمويلها.

وتركز الصين تمويلها على الدول المجاورة مثل لاوس وكمبوديا، بالإضافة إلى إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وفقا لما ذكره معهد لووي.

كما تركز بكين على مشاريع البنية التحتية، وتعد الممول الأكبر لذلك القطاع.

وقال رولاند راجاه كبير الاقتصاديين في المعهد: "تزايد التوترات الجيواستراتيجية بين الصين والحكومات الغربية أدى لزيادة التركيز على استخدام تمويل التنمية، خاصة في البنية التحتية، كوسيلة للتنافس على النفوذ".