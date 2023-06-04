تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من كشف غموض مقتل عامل في القليوبية وضبط المتهمين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تردد 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، على منزل كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكى ملك الثالث، وبحوزتهم جوال "بلاستيكى"، نقلوه من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

بالانتقال والفحص عُثر بداخل المخزن المشار إليه على جوال بداخله جثة (عامل - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" وبها جروح متفرقة).

تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية، وعلى إثر ذلك تتبع الأول، المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته ثم إستعان بباقى المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص وإحتجازه بشقة بالطابق الأرضى إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيداً للتخلص منه. كما أرشدوا عن (هاتفين، حافظة نقود المجنى عليه، السيارة المستخدمة فى الواقعة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم القتل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.