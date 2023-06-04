رئيس الوزراء الأسترالي يتوقع الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع فيتنام قريبا

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، خلال زيارته الأولى لفيتنام، إنه يتوقع الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين بلاده والدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وقال ألبانيز، خلال إيجاز صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه في هانوي، اليوم الأحد، بعد أن وقعا أربع اتفاقيات تعاون "تلتقي جميع الاتصالات وسبل التعاون في خطتنا للارتقاء بعلاقاتنا إلى شراكة استراتيجية شاملة، وأناقش اليوم مع رئيس الوزراء تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جهته، قال تشينه إن أستراليا وفيتنام تهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية لتصل إلى 20 مليار دولار، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 7ر15 مليار دولار في عام 2022.

وتشمل اتفاقيات التعاون إجراء محادثات تجارية على مستوى الوزراء وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.