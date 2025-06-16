آلاف يتظاهرون دعما لفلسطين في البرازيل وتشيلي والمكسيك

- المتظاهرون طالبوا بلدانهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

خرج آلاف المتظاهرين الداعمين لفلسطين في البرازيل وتشيلي والمكسيك، أمس الأحد، في تظاهرات احتجاجية ضد استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمع برازيليون في وسط ساو باولو أكبر مدن البلاد مطالبين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون، أعلام فلسطين وصورا تظهر المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث ساندت التظاهرة منظمات مدنية عديدة وعدد من أعضاء البرلمان.

وفي سانتياجو عاصمة تشيلي، دعا المتظاهرون إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وطالبوا الرئيس جابرييل بوريك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

وفي المكسيك، تجمع المتضامنون مع فلسطين في العاصمة مكسيكو وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة بأقرب وقت.

وهتف المتظاهرون بشعارات معادية لإسرائيل وداعمة لفلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.