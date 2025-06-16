الخطوط الجوية السورية تعلن إلغاء رحلات جوية من وإلى مطار دمشق الدولي

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، اليوم الإثنين، عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، وذلك بسبب إغلاق الأجواء في توقيت تنفيذ بعض الرحلات، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة التي تؤثر على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

وأوضحت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة، المقررتين اليوم الإثنين (رحلتي رقم 501 و502)، قد تم إلغاؤهما نتيجة الظروف الجوية المرتبطة بإغلاق المسارات الجوية، مشيرة إلى أن رحلات يوم غد الثلاثاء لا تزال قائمة حتى اللحظة، مع احتمال وجود تعديلات على مواعيد الإقلاع سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، أكدت السورية للطيران أن رحلة السبت الماضي القادمة من الشارقة والمتجهة إلى دمشق (رقم RB 502)، اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك داخل الأراضي السعودية، حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم، نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم تأمين إقامة الركاب في أحد فنادق مدينة تبوك، معربة عن شكرها للسلطات السعودية على تعاونها وتسهيل الإجراءات.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.