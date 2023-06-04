الرئيس الروماني يحصل في ألمانيا على جائزة فرانتس فرفل الحقوقية

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منح مركز مناهضة التهجير في ألمانيا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس جائزة "فرانتس فرفل" لحقوق الإنسان لدوره من أجل حقوق الأقليات.

وحصل يوهانيس، 63 عاما، على الجائزة التي تبلغ قيمتها 10000 يورو في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت اليوم الأحد، بحضور قرابة 500 شخص.

وألقى كلمة التكريم الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وقال فيها إن "يوهانيس يعد بالنسبة لي من ضمن رجال الدولة المنحدرين من وسط أوروبا الذين سيمتد تأثيرهم إلى ما بعد عصرهم لأنه دائما ما يناضل بقوة من أجل حقوق الأقليات بالذات".

ونقل بيان عن يونكر قوله إن يوهانيس "يستحق أن يكون حاملا لهذه الجائزة".

ويذكر أن مركز مناهضة التهجير الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن يمنح الجائزة التي تحمل اسم الكاتب النمساوي فرانتس فرفل (1890-1945) كل عامين.

وحصل على هذه الجائزة شخصيات من بينها الرئيس الألماني الأسبق يوأخيم جاوك والأديبة الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب هرتا مولر.

ويعد يوهانيس الشخصية رقم 11 التي تحصل على هذه الجائزة.