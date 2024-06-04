بدء قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس

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بدأت اليوم لجان الإدارة للثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، ويستمر قبول الطلبات حتي الخميس المقبل، وأعلنت كل مديرية تعليمية مقار قبول اعتذارات المعلمين.

ووجهت لجان الإدارة بالوزارة تعليمات بشأن الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي:

- سرعة تسليم خطابات الندب للمنتدبين بعد التوقيع على كشوف عضوية بخط اليد.

- تم إرفاق أصل الخطاب ومعه المستند الدال على الحالة معتمدا ومختوما صورة طبق الأصل منعا للمساءلة القانونية في حالة عدم ارسال المستند.

وقالت إن قبول الاعتذار يكون وفقا للشروط القانونية والتي لن يقبل غيرها وعلى الزملاء ممن تنطبق عليهم شروط الاعتذار فقط التقدم بها للجنة الاعتذارات بالمقار المحددة بالمحافظات وهي كالتالي:

- الحالات المرضية ويتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.ج

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للام مع شهادة ميلاد الطفل.

- عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية انه مازالعلى قوى العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

- سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما).

ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر، مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.