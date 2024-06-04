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أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري اليوم الثلاثاء بأن أسعار المستهلكين سجلت زيادة ثابتة خلال مايو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر1% على أساس سنوي، وهو نفس معدل الارتفاع خلال أبريل الماضي. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 3ر0% ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تشمل ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والعطلات الدولية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والبنزين، فقد تراجعت أسعار زيت التدفئة والنبيذ الأحمر الأجنبي خلال مايو الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 2ر0% على أساس شهري، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2ر1% خلال الشهر الماضي.

وتوقع البنك الوطني السويسري ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 4ر1% هذا العام وبنسبة 2ر1% خلال عام 2025.