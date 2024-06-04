البابا تواضروس يروي كواليس لقائه الأول مع محمد مرسي: قالي إنت اختيار رباني

تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن كواليس لقائه الأول مع الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقال خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، عُرضت مساء الثلاثاء، إنه لم يكن من قبل قد التقى رئيس جمهورية، لكنه كان قد رأى الرئيسين الراحلين حسني مبارك وأنور السادات عن بُعد وليس مقابلة.

وأضاف البابا تواضروس أنه بعد تجليسه، كان يلزم أن يلتقي مرسي لتوجيه الشكر له على اعتماد القرار الجمهوري بتجليسه.

وأشار إلى أنه في نفس التوقيت كانت شقيقة مرسي قد توفيت، فترأس وفدا من كبار الآباء المطارنة والأساقفة وتوجه لتوجيه الشكر لمرسي على اعتماد القرار وتقديم التعزية.

وتابع: «قعدنا واتكلمنا وفي وسط الكلام قالي إنت اختيار رباني.. الشخص بيبان من كلامه.. أنا كنت قاعد أمام رئيس الدولة لكن لم يكن هناك قدر كاف من الإقناع بالفكر والأسلوب وحتى لغة الجسد».

واستكمل: «الزيارة كانت مجاملة فقط.. ولم يكن بها موضوع معين أو حكاية معينة أو طلب معين لكن خرجت بانطباع أن مصر تستحق من هو أفضل».



