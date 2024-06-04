المغرب يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تؤكد أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية: "تؤكد المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "هذه المقترحات تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق المدمرة"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت الخارجية أن المملكة المغربية تأمل "في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها".

وأشارت إلى أن المغرب "مؤمن بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية".

ويوم الجمعة 31 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس