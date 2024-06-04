بايدن: نتنياهو ربما يماطل في إنهاء حرب غزة لأسباب سياسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية.

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة «تايم» نشرت اليوم الثلاثاء، فيما كانت قد أجريت يوم في 28 مايو الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان بايدن اقتراحا مفصلا لوقف إطلاق النار في غزة، ويتزامن نشرها مع مواجهة نتنياهو انقسامات سياسية عميقة في الداخل.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية خاصة به، قال بايدن: «هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يستخلصون مثل هذا الاستنتاج»، وفق وكالة رويترز.

وأضاف بايدن، الذي يضغط من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، أن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة أمر لم يتسن تأكيده.

يُشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب في شهر مايو، إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قياديي حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.