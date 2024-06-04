يرى هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح هو أيقونة الكرة المصرية، مُشيرًا إلى أن عمر كمال عبد الواحد هو الأقرب للتواجد في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال هشام حنفي في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرى أن عمر كمال عبد الواحد يجب أن ينضم لمعسكر منتخب مصر من البداية، أما بالنسبة لنبيل عماد دونجا فيوجد مكانه الكثير من اللاعبين".

وأضاف: "أعتقد أن عمر كمال عبد الواحد سيكون له دورًا كبيرًا مع منتخب، ومتأكد أن حالته البدنية رائعة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "المفاضلة ستكون بين عمر كمال وأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو، ولكن أعتقد أن عمر كمال عبد الواحد هو الأقرب للتواجد في التشكيل الأساسي".

وأتم هشام حنفي تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح «حاجة تانية» هو أيقونة للكرة المصرية، نسعد عندما نراه، ولا يمكن انتقاده، يجب أن نفخر به، فهو يستطيع اللعب مع منتخب مصر حتى عندما يقرر الاعتزال".