تقدم اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالشكر للحكومة المستقيلة على ما قدمته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنها «قدمت الكثير للدولة.. وتحملت الكثير جدًا».

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، عن أمله في أن يلبي التشكيل الوزاري الجديد طموحات الشعب المصري، لافتا أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة.

وتوقع أن يكون معظم الوزراء الجدد من ذوي الخبرة في تخصصاتهم، مشددا على أهمية الاستفادة مما بدأته الدولة من مشروعات البنية قائلا: «الدولة بذلت مجهودات كبيرة جدًا من الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة وطرق وكباري وإعداد متميز مفيش دولة مرت به، انتظارًا لرفع المكانة الصناعية والتجارية، وهو المستهدف من الحكومة الجديدة».

وشدد على ضرورة أن تتحول مصر إلى قلعة اقتصادية وصناعية ترضي طموحات الشعب المصري، وذلك من خلال اختيار وزراء أكفاء قادرين على جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وأكد أن الجبهات الأربع على الحدود المصرية تتعرض لتحديات، مشددا أن مصر آمنة بفضل جيشها القوي، قائلا إن الجيش المصري يصنف ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، وهذا لم يكن موجودا من قبل، تطوير الجيش واقتناء الميسترال والرافال؛ هدفه ردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي».