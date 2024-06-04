نائب المستشار الألماني يدافع عن تغيير المسار في السياسة بشأن أوكرانيا

أعرب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، عن أسفه لعدم تبكير المستشار أولاف شولتس التغيير الأخير في مسار السياسة بشأن أوكرانيا.

وقال هابيك، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "كل ما قررناه كان بإمكاننا اتخاذ القرار بشأنه على نحو أسرع".

وفي الوقت نفسه، دافع هابيك (حزب الخضر) عن شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ضد اتهامات موجهة للأخير بالتردد، وقال: "التردد هو الكلمة الخاطئة. إنها قرارات صعبة للغاية يجب حسمها، ولذلك، فإنه من الجيد دراسة الأمور بعناية.. في هذه الحالة تم اتخاذ القرار الصحيح".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أعلن يوم الجمعة الماضي، قرار المستشار بالسماح لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا، باستخدام الأسلحة التي تسلمتها من ألمانيا ضد أهداف عسكرية في روسيا.

وقبل ذلك بيوم منحت الحكومة الأمريكية أوكرانيا الإذن باستخدام الأسلحة الأمريكية في نطاق محدود ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وبررت كل من ألمانيا والولايات المتحدة هذه الخطوة بالهجوم الروسي الأخير على منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وكانت ألمانيا والولايات المتحدة ربطتا من قبل توريد أنظمة أسلحة معينة إلى أوكرانيا بشروط صارمة لاستخدامها، على خلفية مخاوف من أن الصراع مع روسيا قد يتصاعد أكثر، وأن يصبح حلف شمال الأطلسي (الناتو) طرفا في الحرب.

وقال هابيك، إن روسيا تهاجم منطقة خاركيف بشكل مكثف من مواقع قريبة من الحدود وتدمر مبانٍ سكنية ومراكز تسوق، مضيفا أنه يتعين لذلك السماح لأوكرانيا بمنع الهجمات التي تُشن من الأراضي الروسية، حتى تتمكن من حماية حياة الأطفال والنساء والرجال بصورة أفضل، مضيفا أن منع أوكرانيا من القيام بذلك يعني موت المزيد من الناس.

وقال: "تنطبق القاعدة الآن على منطقة محددة بدقة حول خاركيف، بغرض الدفاع عن النفس، والحماية.. ولكن كل ما قررناه كان بإمكاننا أن نقرره بسرعة أكبر".

وأبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) منذ فترة طويلة انفتاحهما تجاه رفع القيود.

وحذر الحزب الاشتراكي الديمقراطي - باعتباره أكبر شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا - من حدوث مواجهة مباشرة مع روسيا إذا رأى الكرملين أن المساعدات العسكرية عمل عدواني.