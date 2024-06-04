الخارجية: مصر تبعث رسائل تقدير لمواقف الدول الأوروبية المعترفة بفلسطين

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدبلوماسية العربية تكثف تحركاتها على المستوى الدولي بالتواصل مع الشركاء الدوليين في الاتحاد الأوربي من أجل الحث على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى أن هناك تقديرًا مصريًا وعربيًا للدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، مثل إيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، والنرويج، قائلا إنها تمثل رسالة أمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل استمرار الوضع الحالي.

وأضاف أن مصر تبعث برسائل تقدير لهذه الدول المعترفة بفلسطين، موضحا أن الاتصالات المكثفة مع جميع الأطراف الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والتي كان أخرها لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون؛ تستهدف البحث عن حلول لإدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وتأكيد أهمية تنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.

وشدد «أبو زيد» على ضرورة فتح المعابر كافة وإزالة جميع العقبات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.