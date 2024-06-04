وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل طيارين اثنين جراء سقوط طائرة تدريب بولاية قيصري

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل طيارين اثنين جراء سقوط طائرة تدريب بعد إقلاعها من قاعدة جوية وسط البلاد.

وبحسب وسائل إعلام تركية، تحطمت طائرة التدريب في منطقة كوكاسينان الواقعة بولاية قيصري، وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة سقوط الحطام بمنطقة زراعية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع التركية، بتحطم طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة لقيادة القوات الجوية، وذلك بعد إقلاعها من قاعدة جوية بولاية قيصري وسط البلاد.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «تحطمت طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة لقيادة قواتنا الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي في قيصري، لسبب غير معروف».