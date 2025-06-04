نائب محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات التنظيمية لاستضافة الدورة الرابعة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعًا تحضيرياً، لبحث الاستعدادات التنظيمية لاستضافة مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة، والمقرر إقامته بالمحافظة للمرة الأولى، خلال شهر أكتوبر المقبل. حيث يأتي هذا الحدث في سياق دعم رؤية المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية.

حضر الاجتماع كل من المهندسة داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونست، وفريق عملها، إلى جانب و نهى محمد علي مدير إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة، الدكتور.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية، والدكتور شريف حنفي رئيس لجنة الممشى السياحي بكورنيش النيل. وقد تناولت المناقشات الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المهرجان، وآليات توفير بيئة مناسبة تضمن النجاح اللوجستي والتسويقي.

و خلال الاجتماع، أكد نائب المحافظ أهمية هذا المهرجان كأحد الفرص لتسليط الضوء على مكانة بني سويف كمركز واعد لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، خاصة وأنها من المحافظات الرائدة في هذا المجال، كما أشار إلى أن استضافة المهرجان تهدف إلى خلق منصة فعالة للتعاون بين الشركات المصرية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.