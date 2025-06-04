بوتين يتهم أوكرانيا بالإرهاب بعد حادثي قطارين دمويين

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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالإرهاب فيما يتعلق بحادثي قطارين دمويين في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الحكومية الرسمية عن بوتين قوله خلال جلسة للحكومة في موسكو "لقد استهدفت الضربة السكان المدنيين بشكل متعمد".

واتهم أوكرانيا بالسعي لعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تعرض قطاران لحادثين في منطقتي كورسك وبريانسك على الحدود مع أوكرانيا بعد تفجير جسرين.

ولقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في قطار ركاب خرج عن مساره بالقرب من مدينة بريانسك.

ورفض بوتين مجددا دعوات لوقف إطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا، سواء لمدة 30 يوما أو 60 يوما.

وتساءل "لماذا يجب أن نشجعهم بمنحهم استراحة من القتال؟" وأكد دعمه لوزير الخارجية سيرجي لافروف الذي قال إنه يتعين على روسيا مواصلة إجراء محادثات بهدف تحقيق أهدافها الحربية.