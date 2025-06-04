رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في عهد الرئيس الجديد

أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأربعاء، عن أمله في تحسن مستقر في العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة الرئيس الجديد لي جاي ميونج، قائلا إنه يريد إجراء محادثات على مستوى رفيع في موعد مبكر.

وأضاف إيشيبا أن اليابان وكوريا الجنوبية يجب أن يعملا "كشريكين" في التصدي للتحديات العالمية، مشيرا إلى أن التعاون الثلاثي مع حليفهما المشترك الولايات المتحدة ضروري في وقت يشهد تهديدات أمنية من جانب كوريا الشمالية، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتحسنت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية في عهد الرئيس السابق يون سوك يول بعد فترة صعوبات نشأت عن مشاكل متعلقة بتاريخ الحرب. واستأنف رئيسا البلدين إصدار التأشيرات المتبادلة في 2023، في علامة على أن العلاقات أصبحت ودية.

وسوف يتابع المسؤولون اليابانيون حدوث تغيير في موقف سول تجاه طوكيو في عهد لي، وهو ليبرالي معروف بموقفه المتشدد بشأن قضايا الحرب المتعلقة بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في فترة 1910 – 1945 ، بما في ذلك تعويض العمال الكوريين.

وقال إيشيبا إنه يريد تعزيز الحوار الصريح والمبادلات بين الجارتين لجعل صلاتهما أقوى، مشيرا إلى أن لي قال خلال حملته الانتخابية الرئاسية إنه يرى اليابان شريكا مهما.