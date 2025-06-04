الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال الأندية

كشف تقرير صحفي عن أن نادي الهلال السعودي يسعى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، من خلال التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط اتحاد جدة، على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما أوردته قنوات "الكأس" نقلاً عن مصادرها، فإن إدارة الهلال بدأت التحرك لضم كانتي، في إطار خطة تعزيز الفريق بعناصر قوية قادرة على صناعة الفارق خلال البطولة العالمية المرتقبة.

ويأتي اهتمام الهلال بخدمات الدولي الفرنسي السابق بعد الموسم المميز الذي قدمه مع اتحاد جدة، حيث قضى موسمين مع الفريق ونجح في التتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم، وهي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد قد تُوج مؤخرًا بكأس خادم الحرمين عقب الفوز على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه، ويحتل المركز الثالث في سجل الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة، خلف الأهلي (13 لقبًا) والهلال (11 لقبًا).

ويستعد الهلال، ممثل الكرة السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في الولايات المتحدة منتصف يونيو الجاري، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.