شهدت مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر احتفالًا مميزًا لتكريم عدد من الأمهات المثاليات، بحضور قيادات تنفيذية وشعبية، تقديرًا لعطائهن وتضحياتهن في تربية الأجيال وبناء الأسرة المصرية.



أُقيم الحفل تحت إشراف إدارة التضامن الاجتماعي برأس غارب، بقيادة شريف عمر، مدير الإدارة، وبالتعاون مع المهندس علي دردير.

وكانت من أبرز المكرّمات إلهام إبراهيم نور محمد، التي حصلت على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2025، نظرًا لمسيرتها الاستثنائية في مواجهة التحديات بعد وفاة زوجها، وتحملها مسؤولية تربية أبنائها الأربعة حتى تخرجوا جميعًا في تخصصات مرموقة.

كما تم تكريم ناهد فؤاد توفيق كأم مثالية أولى على مستوى محافظة البحر الأحمر، وفاطمة محمد أمين كأم مثالية على مستوى مدينة رأس غارب، وذلك خلال حفل تخللته كلمات مؤثرة وعروض فنية وتكريمية.

من جانبه، وجّه اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، الشكر والتقدير للأمهات المثاليات، مؤكدًا أن تكريمهن هو تكريم لكل أم مصرية صامدة ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، وهنّ عنوان الصبر والعطاء في المجتمع.

وقال شريف عمر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي برأس غارب، إن هذا الاحتفال يأتي تأكيدًا على حرص الدولة والمجتمع المحلي على تكريم النماذج الملهمة وتعزيز القيم النبيلة التي تمثلها الأم المصرية في وجدان كل بيت.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس علي دردير أن الحفل جاء تتويجًا لرحلة كفاح أمهات قدّمن نماذج مُلهمة في الصبر والتضحية، مشيرًا إلى أن تكريم الأم المثالية هو رسالة وفاء وعرفان لكل أم مصرية حملت على عاتقها مسؤولية تربية أجيال في ظروف صعبة.

وأضاف دردير: "نؤمن بأهمية دعم المرأة وتمكينها، وتكريم الأمهات المثاليات هو تأكيد على أن كل أم صامدة هي بطلة تستحق التقدير. إخلاص الأمهات في تربية أبنائهن هو أساس نهضة المجتمع، والحفل اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لرد الجميل لهؤلاء السيدات العظيمات".

تضمّن الحفل فقرات فنية وغنائية مؤثرة، أبرزها مجموعة من الأغاني المعبّرة عن الأم، وأغنية خاصة بعنوان "أمنا الكبيرة مصر" التي ألهبت مشاعر الحاضرين، إلى جانب فقرة فلكلورية نالت إعجاب الجميع.

كما شهد الحفل حضور ممثلين عن الكنيسة والأوقاف، وعدد من مديري الإدارات المختلفة، في مشهد يجسّد روح الوحدة الوطنية والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من سيدات الجمعيات الأهلية، عرفانًا بدورهن الريادي في خدمة قضايا المرأة والأسرة، ومشاركتهن الفاعلة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.