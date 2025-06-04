يحتفل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بعيد الأضحى المبارك من خلال برنامج فني متنوع يضم عروضًا مسرحية وحفلات غنائية، تقدمها جهات القطاع في القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

وفي إطار نشاط البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، تُعرض 10 مسرحيات في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من بينها "مملكة الحواديت" على المسرح القومي للأطفال، تأليف وأشعار وليد كمال محمد، وإخراج إيهاب ناصر عبد الغني، بداية من مساء السبت المقبل.

كما يُقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض "قطرة الندى" من تأليف وإخراج رضا حسانين، في الثامنة مساءً، وتواصل مسرحية "حكايات الشتا" عروضها على مسرح الغد، من تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج محمد عشري، في الثامنة والنصف مساءً.

وتنطلق عروض "فندق العالمين" على مسرح أوبرا ملك في الثامنة مساءً، من إعداد فادي نشأت وإخراج محمد طايع، بينما يقدم مسرح الطليعة عرضين في نفس التوقيت: "كارمن" على قاعة زكي طليمات، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج ناصر عبد المنعم، و"لعبة النهاية" على قاعة صلاح عبد الصبور، تأليف صمويل بيكيت وإخراج السعيد قابيل.

كما تُعرض مسرحية "سجن النسا" على المسرح الكبير بالسلام، في التاسعة مساءً يومي الخميس والجمعة، وهي من تأليف فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، فيما تُقدم قاعة يوسف إدريس مسرحية "الفندق" في الثامنة مساءً، تأليف وأشعار أيمن النمر، وإخراج عمرو حسان.

ويشهد مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية عرض "حازم حاسم جدًا" تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، في التاسعة مساءً، بينما تُقدم فرقة الشمس لدمج ذوي الهمم مسرحية "أسطورة أرض الفراولة" في الثامنة مساءً على مسرح الحديقة الدولية، من تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلًا غنائيًا لفرقة أنغام الشباب بأسيوط في أول أيام العيد، في إطار خطة للخروج بفرق القطاع إلى صعيد مصر.

وفي ثاني أيام العيد، يشهد مسرح البالون بالقاهرة حفلًا للفنان هشام عباس، إلى جانب العرض الغنائي الاستعراضي "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" برؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

أما في ثالث أيام العيد، فيُقام حفل لفرقة رضا للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فاصل غنائي لفرقة أنغام الشباب، مع إعادة عرض "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠"، إلى جانب عروض "سينما الشعب" على قاعة صلاح جاهين طوال أيام العيد.

وفي الإسكندرية، يُقام حفل للفنان لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب، يتضمن استعراضات للفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك في ثالث أيام العيد.

كما يستقبل مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، جمهوره بدءًا من ثاني أيام العيد بعرض مسرحية "أرتيست" تأليف وإخراج محمد زكي، على قاعة د. هدى وصفي، في السابعة مساءً.