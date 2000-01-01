قائد اليونيفيل: وجودنا في الجنوب اللبناني يستهدف تحقيق السلام وتعزيز قدرات الجيش

أكد القائد العام لقوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول ، أن وجود القوات الأممية في لبنان، يستهدف الحفاظ على الأمن وتحقيق سلام مستدام في منطقة الجنوب وحماية المدنيين إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وقال الجنرال دل كول – في كلمته خلال احتفال بمرور 40 عاما على تواجد القوة المروحية التابعة لليونيفيل في لبنان – إن القوة الأممية تستهدف أيضا العمل على تحقيق الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار (بين لبنان وإسرائيل) ضمن ما نصت عليه ولاية اليونيفيل في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1701 وكافة القرارات ذات الصلة.

وأشار إلى أن تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار ، يتطلب مساهمة جميع الأطراف المعنية، متمثلة في الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وسكان منطقة الجنوب واليونيفيل.

يذكر أن قوات اليونيفيل وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.

كما أوكلت إلى اليونيفيل - في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

وتقوم قوات اليونيفيل أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية".