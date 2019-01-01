قافلة جامعة المنصورة الطبية بجنوب سيناء توقع الكشف على 3553 حالة مرضية

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اختتمت اليوم الخميس، أعمال قافلة جامعة المنصورة الطبية بمستشفى أبورديس المركزي بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 1542 حالة مرضية مختلفة بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم، كما جرى تحويل 36 حالة مرضية مختلفة ﻹجراء عدة عمليات كبرى ومتنوعة كتغيير المفاصل بمستشفى الجامعة.

وأنهت القافلة أعمالها بمستشفى طور سيناء العام بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 2012 حالة مرضية مختلفة وتحويل عدد 29 حالة لمستشفى الجامعة ﻹجراء عمليات كبرى ليصبح إجمالي الحالات 3553 حالة مرضية مختلفة وتحويل 65 حالة مرضية لمستشفى الجامعة ﻹجراء جراحات كبرى.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة جاءت في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية ﻷهالي المحافظة.

وأشار إلى أن القافلة ضمت 11 تخصصًا طبيًا مختلفًا كما جرى توفر اﻷدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.