 بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور روما للمشاركة في حج يوبيل الرجاء - بوابة الشروق
الجمعة 9 مايو 2025 10:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور روما للمشاركة في حج يوبيل الرجاء

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 9:54 م

يتوجه غدًا، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبرفقته وفد من آباء السينودس البطريركي المقدس لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، إلى روما، من أجل إجراء حج يوبيل الرجاء، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم هذا العالم، تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".

تُقام هذه الزيارة في الفترة من 10 حتى 15 من الشهر الجاري، كما سيترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي الرئيسي، بكنيسة القديسة مريم الكبرى، بروما، بمشاركة مطارنة السينودس البطريركي المقدس، وذلك يوم الاثنين المقبل، الموافق الـ12 من مايو الجاري، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك