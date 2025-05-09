بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور روما للمشاركة في حج يوبيل الرجاء

يتوجه غدًا، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبرفقته وفد من آباء السينودس البطريركي المقدس لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، إلى روما، من أجل إجراء حج يوبيل الرجاء، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم هذا العالم، تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".

تُقام هذه الزيارة في الفترة من 10 حتى 15 من الشهر الجاري، كما سيترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي الرئيسي، بكنيسة القديسة مريم الكبرى، بروما، بمشاركة مطارنة السينودس البطريركي المقدس، وذلك يوم الاثنين المقبل، الموافق الـ12 من مايو الجاري، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.