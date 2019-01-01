فيدرر يواصل التقدم في بطولة ويمبلدون للتنس

عزز نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر رقمه القياسي كأكثر اللاعبين ظهورا في الدور الثالث لبطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، وذلك عقب تأهله إلى هذا الدور بمنافسات فردي الرجال في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) اليوم الخميس.

وتغلب فيدرر صاحب الـ37 عامًا على البريطاني جاي كلارك بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 3) و6 / 2 في الدور الثاني لويمبلدون.

وبذلك، يسجل فيدرر ظهوره رقم 70 في الدور الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، كما يعني فوزه الأخير أنه بات على بعد ثلاثة انتصارات فقط من أن يصبح أول لاعب يحقق 100 فوز في ويمبلدون.

وأظهر فيدرر، المتوج بـ20 لقبا في بطولات جراند سلام والساعي للفوز ببطولة ويمبلدون للمرة التاسعة في مسيرته الرياضية، علامات على تعافيه من لقائه في الدور الأول أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس أول أمس الثلاثاء، الذي شهد خسارته إحدى المجموعات لأول مرة في مبارياته الافتتاحية بالبطولة منذ عام 2010.

وشهد الدور الثاني الإطاحة بعدد من المصنفين الأوائل، في مقدمتهم الأمريكي جون إيسنر، المصنف التاسع للبطولة، الذي خسر أمام الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 (3 / 7) و4 / 6 و6 / 1 و6 / 4.

كما خسر الكرواتي مارين شيليتش، المصنف الثالث عشر، على يد البرتغالي جواو سوزا بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4، ليلتقي اللاعب البرتغالي مع البريطاني دانيال إيفانز، الذي أطاح بالجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي، إثر فوزه عليه بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 2).

ولم يجد الياباني كي نيشيكوري، المصنف الثامن للبطولة، أدنى صعوبة في تخطي البريطاني كاميرون نوري، بعدما فاز عليه بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 و6 / صفر.

كما تأهل الأمريكي سام كويري للدور الثالث، بفوزه على الروسي أندريه روبليف بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 و6 / 3، وفاز الأسترالي جون ميلمان على الصربي لاسلو جيري بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 و6 / 1، والأمريكي ستيف جونسون على الأسترالي أليكس دي مينار بثلاث مجموعات لمجموعتين.

وصعد الألماني يان لينارد شتروف للدور ذاته بفوزه على الأمريكي تايلور فريتز بثلاث مجموعات لواحدة، في حين فاز النجم الفرنسي المحنك جو ويلفرد تسونجا على الليتواني ريكاردس بيرانكس بنتيجة 7 / 6 و6 / 3 و6 / 3، والفرنسي لوكاس بويل على مواطنه جريجوري باريري بثلاث مجموعات نظيفة.