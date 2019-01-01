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بوتين: روسيا مهتمة باستئناف علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 6:45 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 6:45 ص
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مهتمة باستئناف علاقات كاملة مع الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، نقلت عنها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس .

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع جميع القوى المدعومة من الناخبين الأوروبيين للحفاظ على أمن واستقرار القارة.

كما أوضح بوتين أن بلاده مستعدة لبناء حوار بناء مع أوكرانيا "إذا التزم الرئيس الجديد، فولوديمير زيلينسكي بوعوده الانتخابية".

وقال: "الحوار بين موسكو وكييف ممكن عندما يفي زيلينسكي بوعوده الانتخابية".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي إن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى "وهذا ما يميز موسكو عن واشنطن وحلفائها".

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