دراسة: السنة من عمر الكلب تعادل 30 عاما عند الإنسان

أفادت دراسة حديثة، بأن السنة من عمر الكلاب ليست 7 أضعاف العام من عمر البشر كما هو شائع، بل يكون معدل التقدم في السن متغير طوال فترة عمر الكلب من معدل سريع لأبطأ.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، درس فريق من كلية طب جامعة ساندييجو كاليفورنيا، التغيرات فوق الجينية المسئولة عن تشغيل الجينات وإيقافها في 100 من كلاب اللابرادور، ومقارنتها بالإنسان.

وذكر الفريق أنه كلما تقدم الإنسان أو الكلب في العمر، بمعنى دخول فترة جديدة كالطفولة أو الشباب، فإن مجموعة تسمى بـ"الميثيل" تتراكم في الجينات، وبناء عليها تبين أن الكلب الذي يبلغ سنة يعادل بشري يبلغ 30 سنة، والكلب الذي يبلغ 4 سنوات يعادل بشري يبلغ 54 عاما.

وأضافت الدراسة أن معدل التقدم بالعمر ينخفض لدى الكلاب الأكبر سنا، فالكلب الذي وصل إلى 12 عاما يكون بمثل حالة البشري الذي بلغ السبعينيات.

وتابعت الدراسة أنه للتعرف على العمر الذي يساويه الكلب بالنسبة للبشر، يتم الرجوع للمعادلة الرياضية القائلة إن عمر الإنسان "=16x" اللوغارتم الطبيعي لعمر الكلب "+31".