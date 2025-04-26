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عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نائبًا لرئيس البلاد للمرة الأولى في تاريخ دولة فلسطين.

وقالت وكالة فرانس برس، إن الرئيس عباس أصدر قرارًا بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير ولرئيس دولة فلسطين.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، ق وافق يوم مساء الخميس، الماضي على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين.

وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (محمود عباس) ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.