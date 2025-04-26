خالد البلشي: نستهدف إنهاء إجراءات تخصيص 750 وحدة سكنية للزملاء الفترة المقبلة

قال نقيب الصحفيين، والمرشح على ذات المنصب لدورة جديدة، خالد البلشي، إن النقابة نجحت خلال العامين الماضيين في تخصيص 626 وحدة سكنية للصحفيين في 5 مدن جديدة، كما نجحت بالتعاون مع زميلين في توفير 300 وحدة سكنية أخرى، كما تم طرح 300 وحدة للحجز بمدينة الصحفيين، بالإضافة للحصول على الموافقة المبدئية بتوفير 750 وحدة للصحفيين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال، مؤتمر صحفي للبلشي، اليوم، تحت شعار «ما زال في الحلم بقية»، بمقر نقابة الصحفيين، لعرض برنامجه الانتخابي استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها في الثاني من مايو المقبل.

وأضاف البلشي: "نستهدف من خلال البرنامج الانتخابي إنهاء إجراءات التخصيص لـ 750 وحدة التي تم الحصول على الموافقة المبدئية لها، والتعاون مع مطورين عقاريين آخرين لتوفير وحدات أكثر تنوعًا".

وتابع: "كما نستهدف إطلاق استبيان للتعرف على رغبات الزملاء حتى تكون النقابة أكثر قدرة على تحديد احتياجات الزملاء للتحرك لدى الجهات المختصة".

وأكد البلشي "لم نعد بتوفير أي وحدات سكنية، في بداية الدورة النقابية الماضية، لكننا منذ اللحظة الأولى عملنا على توفير وحدات سكنية للزملاء كجزء من الخدمات المقدمة".



